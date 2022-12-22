Валиева, Туктамышева, Петросян, Муравьева, Самоделкина и Акатьева заявили тройной аксель на короткую программу чемпионата России, Трусова – без ультра-си

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Александра Трусова Камила Валиева Софья Акатьева Софья Самоделкина Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Стала известна заявка фигуристок на исполнение контента в короткой программе чемпионата России.

Камила Валиева заявила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Такой же прыжковый контент планируют исполнить Софья Акатьева и Софья Муравьева.

В заявке Аделии Петросян – тройной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип – тройной тулуп.

У Елизаветы Туктамышевой – тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип.

Софья Самоделкина заявила тройной аксель, тройной флип, а также тройной лутц и тройной риттбергер в каскаде.

Александра Трусова решила не исполнять ультра-си в короткой программе: она заявила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Женская короткая программа пройдет 23 декабря в Красноярске.

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