Валиева, Туктамышева, Петросян, Муравьева, Самоделкина и Акатьева заявили тройной аксель на короткую программу чемпионата России, Трусова – без ультра-си

Стала известна заявка фигуристок на исполнение контента в короткой программе чемпионата России.

Камила Валиева заявила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Такой же прыжковый контент планируют исполнить Софья Акатьева и Софья Муравьева.

В заявке Аделии Петросян – тройной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип – тройной тулуп.

У Елизаветы Туктамышевой – тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип.

Софья Самоделкина заявила тройной аксель, тройной флип, а также тройной лутц и тройной риттбергер в каскаде.

Александра Трусова решила не исполнять ультра-си в короткой программе: она заявила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Женская короткая программа пройдет 23 декабря в Красноярске.