Валиева, Туктамышева, Петросян, Муравьева, Самоделкина и Акатьева заявили тройной аксель на короткую программу чемпионата России, Трусова – без ультра-си
Стала известна заявка фигуристок на исполнение контента в короткой программе чемпионата России.
Камила Валиева заявила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Такой же прыжковый контент планируют исполнить Софья Акатьева и Софья Муравьева.
В заявке Аделии Петросян – тройной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип – тройной тулуп.
У Елизаветы Туктамышевой – тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип.
Софья Самоделкина заявила тройной аксель, тройной флип, а также тройной лутц и тройной риттбергер в каскаде.
Александра Трусова решила не исполнять ультра-си в короткой программе: она заявила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп.
Женская короткая программа пройдет 23 декабря в Красноярске.
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