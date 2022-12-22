Александра Трусова 25 декабря проведет мастер-класс для фигуристов в Красноярске

Серебряный призер Пекина‑2022 проведет мастер‑класс для воспитанников «Центра по ледовым видам спорта» в Красноярске.

Мероприятие пройдет 25 декабря после показательных выступлений на чемпионате России. Трусова будет обучать фигуристов исполнять прыжки, также состоится автограф- и фотосессия.

«Встреча со статусными спортсменами – одна из задач министерства спорта, которую мы регулярно реализовываем. Подобные мастер‑классы для наших фигуристов являются отличной школой повышения мастерства.

Очень благодарны лично Саше Трусовой и Федерации фигурного катания России за то, что откликнулись на наше предложение», – заявил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.