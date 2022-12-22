Андрей Мозалев: «Обидно за оценку, думал, соточку наберу. Но решаться все будет в произвольной программе»

Фигурист Андрей Мозалев высказался об оценках за короткую программу на чемпионате России в Красноярске.

Мозалев исполнил в прокате четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель и четверной тулуп. Он получил 98,70 балла.

«Ощущения хорошие, давно таких не испытывал. Чемпионат России – очень классный старт, мне нравится.

Старался ни о чем не думать, находясь здесь. Перед самим стартом старался забыть, что я на чемпионате.

Обидно [за оценку], думал, «соточку» наберу. Но решаться все будет в произвольной программе», – сказал Мозалев.

«Конечно», – ответил фигурист на вопрос, приехал ли он за золотом.