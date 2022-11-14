Глейхенгауз о допинг-деле Валиевой: «Мне всегда много чего хотелось сказать. Но с юридической точки зрения я этого сделать не могу»
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать фигуристку на четыре года.
«Слушайте, по вопросам этого дела мне всегда много чего хотелось сказать, но с юридической точки зрения я этого сделать не могу», – сказал Глейхенгауз на пресс-конференции, посвященной Кубку Московского спорта.
WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России
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