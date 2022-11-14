Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о допинг-деле фигуристки .

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать фигуристку на четыре года.

«Слушайте, по вопросам этого дела мне всегда много чего хотелось сказать, но с юридической точки зрения я этого сделать не могу», – сказал Глейхенгауз на пресс-конференции, посвященной Кубку Московского спорта.

WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года за допинг и аннулировать ее результаты на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России