ФФКР может сократить число соревнований на Гран-при России в парном катании и танцах на льду

Федерация фигурного катания России (ФФКР) может уменьшить число соревнований на Гран-при России в парном катании и танцах на льду.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ФФКР Александр Коган. В этом сезоне проходило шесть этапов соревнований.

«На чемпионат России отбирались по итогам Гран-при. Все участники прошли два этапа. Исключение – Аделия Петросян, но она и на первом этапе набрала достаточно очков, чтобы попасть на чемпионат России.

Возможно, в будущем мы немного переформатируем этапы Гран-при, уменьшив количество соревнований для парного катания и танцев», – сказал Коган.