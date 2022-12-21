ФФКР может сократить число соревнований на Гран-при России в парном катании и танцах на льду
Федерация фигурного катания России (ФФКР) может уменьшить число соревнований на Гран-при России в парном катании и танцах на льду.
Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ФФКР Александр Коган. В этом сезоне проходило шесть этапов соревнований.
«На чемпионат России отбирались по итогам Гран-при. Все участники прошли два этапа. Исключение – Аделия Петросян, но она и на первом этапе набрала достаточно очков, чтобы попасть на чемпионат России.
Возможно, в будущем мы немного переформатируем этапы Гран-при, уменьшив количество соревнований для парного катания и танцев», – сказал Коган.
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