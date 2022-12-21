ФФКР может сократить число соревнований на Гран-при России в парном катании и танцах на льду

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России ФФКР пары Александр Коган Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Федерация фигурного катания России (ФФКР) может уменьшить число соревнований на Гран-при России в парном катании и танцах на льду.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ФФКР Александр Коган. В этом сезоне проходило шесть этапов соревнований.

«На чемпионат России отбирались по итогам Гран-при. Все участники прошли два этапа. Исключение – Аделия Петросян, но она и на первом этапе набрала достаточно очков, чтобы попасть на чемпионат России.

Возможно, в будущем мы немного переформатируем этапы Гран-при, уменьшив количество соревнований для парного катания и танцев», – сказал Коган.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Нам очень жаль
5 2

Страница временно недоступна

У нас кое-что сломалось, но мы это уже чиним.
Обновите страницу чуть позже
или воспользуйтесь нашими соцсетями