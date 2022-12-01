Коган подтвердил информацию о распаде дуэта Морозов – Нарижный: «Пары больше не существует, они не выступят на чемпионате России»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России ФФКР Александр Коган Аннабель Морозов Девид Нарижный Фигурное катание

В Федерации фигурного катания России (ФФККР) подтвердили информацию о распаде танцевального дуэта Аннабель МорозовДевид Нарижный.

«Такой пары больше не существует, они не выступят на чемпионате России», – заявил исполняющий обязанности президента ФФКР Александр Коган.

Морозов и Нарижный выступали вместе с начала текущего сезона. Они побеждали на этапах Гран-при России в Москве и Казани.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные