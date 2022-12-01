Коган подтвердил информацию о распаде дуэта Морозов – Нарижный: «Пары больше не существует, они не выступят на чемпионате России»

В Федерации фигурного катания России (ФФККР) подтвердили информацию о распаде танцевального дуэта Аннабель Морозов – Девид Нарижный.

«Такой пары больше не существует, они не выступят на чемпионате России», – заявил исполняющий обязанности президента ФФКР Александр Коган.

Морозов и Нарижный выступали вместе с начала текущего сезона. Они побеждали на этапах Гран-при России в Москве и Казани.