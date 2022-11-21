Большунов, Колесников и Непомнящий вошли в шорт-лист Национальной спортивной премии в категории «Спортсмен года»

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Лыжник Александр Большунов, пловец Климент Колесников и шахматист Ян Непомнящий стали финалистами Национальной спортивной премии 2022 года в номинации «Гордость России» в категории «Спортсмен года».

Большунов – трхкратный олимпийский чемпион. На Олимпийских играх-2022 в Пекине он завоевал три золота, серебро и бронзу. 

Колесников – двукратный призер Олимпийских игр и трехкратный призер чемпионатов мира, шестикратный чемпион мира в плавании на короткой воде.

Непомнящий – гроссмейстер, двукратный победитель турнира претендентов по шахматам. 

Победители премии будут названы на торжественной церемонии награждения, которая пройдет 14 декабря 2022 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Лауреаты получат по 1 млн рублей.

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