Алина Горбачева: «У меня нет цели превзойти Трусову по количеству прыжков. Просто хочу прыгнуть все четверные, научиться исполнять стабильно»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Александра Трусова Алина Горбачева Фигурное катание

Фигуристка Алина Горбачева рассказала об изучении четверных прыжков и подготовке к чемпионату России, который пройдет в Красноярске 22-25 декабря.

– Сейчас я готовлюсь к чемпионату России, поэтому особо не экспериментируем, но после турнира хочу активнее начать разучивать тулуп, флип, лутц. В конце того сезона я активно на удочке вкручивалась в тройной аксель, четверной тулуп. В этом сезоне было небольшое количество попыток. 

– Из того, что успели попробовать, какой из элементов показался самым сложным? 

– Думаю, что тройной аксель. На удочке пробовала все четверные, кроме флипа. Наверное, триксель сложнее для меня по технике, а вкручиваться труднее в риттбергер, потому что он идет с правой ноги и нет какого-то перехода на ногу. 

– В тренировочном режиме сколько времени отводится для изучения элементов ультра-си? 

– Перед соревнованиями я практически не учу элементы ультра-си, потому что нужно подготовиться к стартам непосредственно: накатка программы, работа над прыжками, скольжение, вращение, шаги. А вот между турнирами идет более активный период обучения элементам ультра-си.

– В прошлом сезоне Александра Трусова вошла в историю, выполнив пять четверных прыжков. Ставите ли вы перед собой какую-то схожую цель?

– Если честно, у меня нет цели превзойти Александру Трусову по количеству прыжков. Вообще, тут даже дело не в количестве. Я просто хочу прыгнуть все четверные прыжки, научиться исполнять их стабильно. Это главная цель.

Но вообще просто прыгать четверные недостаточно. Сейчас в фигурном катании важно уметь все: и прыгать, и красиво кататься. Только так можно добиться высоких результатов, – сказала 15-летняя спортсменка.

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