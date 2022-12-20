Алина Горбачева: «У меня нет цели превзойти Трусову по количеству прыжков. Просто хочу прыгнуть все четверные, научиться исполнять стабильно»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала об изучении четверных прыжков и подготовке к чемпионату России, который пройдет в Красноярске 22-25 декабря.

– Сейчас я готовлюсь к чемпионату России, поэтому особо не экспериментируем, но после турнира хочу активнее начать разучивать тулуп, флип, лутц. В конце того сезона я активно на удочке вкручивалась в тройной аксель, четверной тулуп. В этом сезоне было небольшое количество попыток.

– Из того, что успели попробовать, какой из элементов показался самым сложным?

– Думаю, что тройной аксель. На удочке пробовала все четверные, кроме флипа. Наверное, триксель сложнее для меня по технике, а вкручиваться труднее в риттбергер, потому что он идет с правой ноги и нет какого-то перехода на ногу.

– В тренировочном режиме сколько времени отводится для изучения элементов ультра-си?

– Перед соревнованиями я практически не учу элементы ультра-си, потому что нужно подготовиться к стартам непосредственно: накатка программы, работа над прыжками, скольжение, вращение, шаги. А вот между турнирами идет более активный период обучения элементам ультра-си.

– В прошлом сезоне Александра Трусова вошла в историю, выполнив пять четверных прыжков. Ставите ли вы перед собой какую-то схожую цель?

– Если честно, у меня нет цели превзойти Александру Трусову по количеству прыжков. Вообще, тут даже дело не в количестве. Я просто хочу прыгнуть все четверные прыжки, научиться исполнять их стабильно. Это главная цель.

Но вообще просто прыгать четверные недостаточно. Сейчас в фигурном катании важно уметь все: и прыгать, и красиво кататься. Только так можно добиться высоких результатов, – сказала 15-летняя спортсменка.