Трусова о подготовке к чемпионату России: «Все проходило как всегда. Накатывали программу, отрабатывали прыжки – все увидите на турнире»

Российская фигуристка рассказала о подготовке к чемпионату России, который пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря.

«Все проходило как всегда. Накатывали программу, отрабатывали прыжки. Все увидите на чемпионате России.

Я отношусь как к обычным соревнованиям. Еду выступать, радовать болельщиков. Мне всегда интересно и мне всегда нравился процесс полностью — от выезда на такси до аэропорта, очень люблю все это делать. Не знаю, интересно и мне очень нравится это процесс», – сказала Трусова.

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