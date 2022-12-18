Российско-китайские молодежные игры. Куликова и Зонов победили, Щербакова и Гончаров лидируют после ритм-танца
Российские фигуристы Елизавета Куликова и Федор Зонов победили на Российско-китайских молодежных играх в Цзилине.
Танцевальный дуэт Анна Щербакова – Егор Гончаров лидирует после ритм-танца. Произвольный танец фигуристы покажут 19 декабря.
Российско-китайские молодежные игры
Фигурное катание
Цзилинь, Китай
Девушки, итоговое положение
1. Елизавета Куликова – 189,71
2. Таисия Щербинина – 177,29
3. Екатерина Анисимова – 154,01
Юноши, итоговое положение
1. Федор Зонов – 213,28
2. Григорий Федоров – 212,10
3. Николай Угожаев – 195,26
Танцы на льду, ритм-танец
1. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 69,02
2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 68,81
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