Российско-китайские молодежные игры. Куликова и Зонов победили, Щербакова и Гончаров лидируют после ритм-танца

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Российские фигуристы Елизавета Куликова и Федор Зонов победили на Российско-китайских молодежных играх в Цзилине. 

Танцевальный дуэт Анна Щербакова – Егор Гончаров лидирует после ритм-танца. Произвольный танец фигуристы покажут 19 декабря.

Российско-китайские молодежные игры

Фигурное катание

Цзилинь, Китай

Девушки, итоговое положение 

1. Елизавета Куликова – 189,71

2. Таисия Щербинина – 177,29

3. Екатерина Анисимова – 154,01

Юноши, итоговое положение

1. Федор Зонов – 213,28

2. Григорий Федоров – 212,10

3. Николай Угожаев – 195,26

Танцы на льду, ритм-танец

1. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 69,02

2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 68,81

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