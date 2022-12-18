Российско-китайские молодежные игры. Куликова и Зонов победили, Щербакова и Гончаров лидируют после ритм-танца

Российские фигуристы и победили на Российско-китайских молодежных играх в Цзилине.

Танцевальный дуэт Анна Щербакова – Егор Гончаров лидирует после ритм-танца. Произвольный танец фигуристы покажут 19 декабря.

Российско-китайские молодежные игры

Фигурное катание

Цзилинь, Китай

Девушки, итоговое положение

1. Елизавета Куликова – 189,71

2. Таисия Щербинина – 177,29

3. Екатерина Анисимова – 154,01

Юноши, итоговое положение

1. Федор Зонов – 213,28

2. – 212,10

3. – 195,26

Танцы на льду, ритм-танец

1. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 69,02

2. Анна Коломенская – – 68,81