Грицаенко о Российско-китайских молодежных играх: «Пандемийные правила в действии. Тесты сдаем почти каждый день, ходим в масках»

Российский фигурист Артем Грицаенко, выступающий в паре с , рассказал об атмосфере на Российско‑китайских молодежных играх.

Соревнования проходят в Чанчуне провинции Цзилинь с 17 по 19 декабря.

«Пандемийные правила в действии: тесты мы сдаем почти каждый день, ходим в масках и соблюдаем дистанцию.

Передвигаемся только по гостинице и арене, ездим на трансфере. Гулять не разрешается, и, вообще, все улицы пустые.

Мало русскоговорящих китайцев, поэтому приходится общаться с ними либо на пальцах, либо через переводчик.

Зато обстановка обычная соревновательная, все хорошо организовано. Мне в целом нравится», – сказал Грицаенко.

Российско-китайские молодежные игры. Куликова, Федоров, Чикмарева и Янченков лидируют по итогам коротких программ