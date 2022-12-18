Грицаенко о Российско-китайских молодежных играх: «Пандемийные правила в действии. Тесты сдаем почти каждый день, ходим в масках»
Российский фигурист Артем Грицаенко, выступающий в паре с Елизаветой Осокиной, рассказал об атмосфере на Российско‑китайских молодежных играх.
Соревнования проходят в Чанчуне провинции Цзилинь с 17 по 19 декабря.
«Пандемийные правила в действии: тесты мы сдаем почти каждый день, ходим в масках и соблюдаем дистанцию.
Передвигаемся только по гостинице и арене, ездим на трансфере. Гулять не разрешается, и, вообще, все улицы пустые.
Мало русскоговорящих китайцев, поэтому приходится общаться с ними либо на пальцах, либо через переводчик.
Зато обстановка обычная соревновательная, все хорошо организовано. Мне в целом нравится», – сказал Грицаенко.
Российско-китайские молодежные игры. Куликова, Федоров, Чикмарева и Янченков лидируют по итогам коротких программ
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