Зонов о Российско-китайских молодежных играх: «Тут все ходят в масках, на улицах очень мало людей. Организация неплохая, но есть некоторые нюансы»

Фигурист Федор Зонов рассказал об атмосфере Российско-китайских молодежных игр в Чанчуне, где он одержал победу.

«Очень приятна поддержка китайских спортсменов и волонтеров, чувствуется эта положительная атмосфера! В целом все очень круто, мне нравится.

Тут все ходят в масках, на улицах очень мало людей – буквально единицы. Организация неплохая, но есть некоторые нюансы. Автобусы, например, ходят всего два раза в день: мы выезжали в 12:40 и возвращались обратно часов в 20. Время в пути – полчаса», – сказал Зонов.