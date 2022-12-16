Тренер Дикиджи: «Владислав получил травму на тренировке – потянул связку ноги. Поэтому мы снялись с участия в Российско-китайских играх»

Тренер фигуриста Владислава Дикиджи Олег Татауров сообщил, что спортсмен пропустит Российско-китайские молодежные игры из-за травмы.

В составе на турнир Дикиджи заменил Федор Зонов.

«Дикиджи получил травму на тренировке в Новогорске – потянул связку ноги. Поэтому за день до вылета мы снялись с участия в Российско-китайских играх.

О сроках восстановления говорить пока тяжело, но время на восстановление перед юниорским первенством России есть», – сказал Татауров.

Соревнования по фигурному катанию на Российско-китайских молодежных играх пройдут с 17 по 19 декабря.