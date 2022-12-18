Чемпионат Италии. Риццо одержал победу, Мемола – 2-й, Франджипани – 3-й, Грассль – 4-й
Маттео Риццо одержал победу на чемпионате Италии по фигурному катанию.
Чемпионат Италии
Брунико
Итоговое положение
Мужчины
1. Маттео Риццо – 245,64
2. Николай Мемола – 241,69
3. Габриэле Франджипани – 232,70
4. Даниэль Грассль – 220,69
Женщины
1. Лара Наки Гутманн – 189,88
2. Джиневра Лавиния Негрелло – 170,38
3. Анна Пеццетта – 165,18
Пары
1. Сара Конти – Никколо Мачии – 202,75
2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини – 191,21
3. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе – 176,99
Танцы на льду
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри – 225,78
2. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер – 176,49
3. Каролина Портези-Перони – Михаэль Храстецки – 165,49
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