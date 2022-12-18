Чемпионат Италии. Риццо одержал победу, Мемола – 2-й, Франджипани – 3-й, Грассль – 4-й

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Маттео Риццо одержал победу на чемпионате Италии по фигурному катанию.

Чемпионат Италии

Брунико

Итоговое положение

Мужчины

1. Маттео Риццо – 245,64

2. Николай Мемола – 241,69

3. Габриэле Франджипани – 232,70

4. Даниэль Грассль – 220,69

Женщины

1. Лара Наки Гутманн – 189,88

2. Джиневра Лавиния Негрелло – 170,38

3. Анна Пеццетта – 165,18

Пары

1. Сара Конти – Никколо Мачии – 202,75

2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини – 191,21

3. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе – 176,99

Танцы на льду

1. Шарлен ГиньярМарко Фаббри – 225,78

2. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер – 176,49

3. Каролина Портези-Перони – Михаэль Храстецки – 165,49

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