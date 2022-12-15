Илья Авербух: «Туктамышевой пора пробовать кататься в паре. Она пока единственная, кто активно не пробовала парные элементы»
Хореограф Илья Авербух считает, что фигуристка Елизавета Туктамышева может кататься в паре во время ледовых шоу.
Ранее Туктамышева показала видео, на котором исполняет поддержку.
«Думаю, что пора Лизе пробовать кататься в паре. Она пока единственная, кто активно не пробовала парные элементы.
Женя Медведева очень давно работает в паре, Алина Загитова каталась в паре, Саша Трусова показывала парные элементы, девчонок это по-хорошему заводит.
Думаю, у нас будет большое сотрудничество с Лизой и всей группой Алексея Николаевича Мишина», – сказал Авербух.
«К такому мое тело не было готово». Туктамышева показала поддержку из парного катания
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