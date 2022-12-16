Колесников о травме: «Очень рад, что вернулся. Поначалу было нелегко, но сейчас потихоньку восстанавливаюсь»

Фигурист Николай Колесников рассказал о восстановлении после травмы.

«Травма случилась давно, где-то в феврале. Не выходил на лед семь месяцев, четыре недели назад начал раскатываться на катке ЦСКА.

Надеюсь, что участие в шоу («Волшебник страны Оз» – Sports.ru) пройдет хорошо. В воскресенье была первая репетиция шоу, поставили мой номер.

Очень рад, что вернулся. Поначалу было нелегко, но сейчас потихоньку восстанавливаюсь», - рассказал Колесников.

Весной фигурист перешел из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Сообщалось, что он тренируется по индивидуальной программе из-за проблем с коленями.