Семененко о восстановлении после травмы, полученной в августе: «Первый квад я исполнил только спустя три месяца»

Российский фигурист рассказал, как восстанавливался после травмы, полученной в августе на сборе в Куршевеле.

– Травма уже почти не беспокоит?

– На данный момент мне значительно легче. Так получилось, что в Куршевеле травмировался, много времени пропустил, вышел на лед и не сразу начал прыгать. Четверные я так и не запрыгал после Куршевеля, в промежуток между сборами и контрольными прокатами вообще не исполнял сложные прыжки.

На контрольных прокатах сделал ноге еще хуже, чем было. Две-три недели прошло, так и не прыгал четверные. Начал их исполнять только в неделю, когда был этап в Казани. Меня сняли, чтобы подвести к следующему этапу по состоянию здоровья. Получается, первый квад я исполнил только спустя три месяца после полученной травмы. Три месяца был без всего.

– Как-то поменялись ощущения от четверных после травмы?

– Мне кажется, что все-таки я совершенствуюсь. Прыгать сейчас даже легче, чем раньше, – сказал Семененко.