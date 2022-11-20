Кондратюк рассказал, что испытывает проблемы со спиной: «Постарался сделать все возможное – массажи, заморозили спину. Надеюсь, ничего серьезного нет»

Фигурист Марк Кондратюк рассказал, что испытывает проблемы со спиной.

Сегодня он занял третье место на этапе Гран-при России в Самаре.

«Бывает, просыпаешься и не можешь пошевелиться. Я не прыгал сегодня на тренировке, на шестиминутке это был дупель, тройной сальхов и тройной лутц. Думал, если будут прыгать до проката, то не смогу.

Постарался сделать все возможное – массажи, заморозили спину. Надеюсь, ничего серьезного со спиной нет. Конкретно такая проблема тянется с сегодняшнего утра. Я не врач, не могу сказать, но таких острых проблем еще не было», – сказал Кондратюк.

Фигурист высказался по поводу участия в прыжковом турнире.

«Пока не готов комментировать. Когда приеду в Москву, надо разобраться с проблемой и понять, что делать дальше», – отметил он.

Также Кондратюк оценил свое выступление в произвольной программе.

«Было тяжеловато. Можно сказать, с физической стороны. Это был очень сложный прокат для меня. Я рад, что смог выйти и сделать почти максимум из тех возможностей, которые имею сегодня», – добавил спортсмен.