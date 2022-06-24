Светлана Соколовская: «У Колесникова есть проблемы с коленями, пока не приведем его здоровье в порядок, нагрузки давать нельзя»

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Заслуженный тренер России Светлана Соколовская рассказала о работе с фигуристом Николаем Колесниковым, который перешел к ней от Этери Тутберидзе

«Есть определенные проблемы с коленями, но пока не приведем его здоровье в порядок, нагрузки давать нельзя.

Пока он на реабилитации, работает по индивидуальной программе, но мы все рядом. Торопиться нельзя, раз я его взяла, значит, должна нести ответственность.

Коля очень позитивный, талантливый фигурист, и главное – у него есть огромное желание работать», – сказала Соколовская. 

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