Медведева о ЧМ по футболу: «Отсутствие России огорчает. Говорить, что слежу, не отрываясь от телевизора, не могу»

рассказала об отношении к футболу.

– Вы посещаете матчи московского «Динамо». Следите ли вы за чемпионатом мира по футболу в Катаре? Интересен ли вам этот турнир в отсутствие сборной России?

– Почти не пропускаю матчи «Динамо». Мне нравится их стадион, атмосфера в команде, антураж на играх. В клубе очень симпатичные люди работают. Приятные в общении. Я полюбила эту команду.

Я не эксперт, но я искренне радуюсь их победам, уже многих ребят знаю по именам. Я надеюсь, что у получится занять высокое место в и что в следующем сезоне и наших футболистов, и фигуристов, и других спортсменов вернут на международные соревнования.

Меня лично огорчает отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира.

Я смотрела какие-то матчи. Например, сборную Японии, которая сенсационно обыграла Испанию и Германию. Но говорить, что я слежу, не отрываясь от телевизора, я не могу, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ