Щербакова о футболе: «Не смогу сразу определить, был ли офсайд, но знаю, что это такое. Болеть за какую-то команду можно и не зная всех правил»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию в интервью журналу Hello! рассказала, как относится к футболу.

– Иногда вы выбираетесь на футбол. Когда вы начали интересоваться этим видом спорта?

– Первый раз я попала на матч в 2018 году во время чемпионата мира. Я очень удачно заглянула на игру Россия – Испания – когда наши футболисты выиграли в серии пенальти.

Зарядилась эмоциями на долгое время, были очень приятные впечатления.

– А вы знаете, что такое офсайд?

– Конечно, во время игры так сразу определить не смогу, был ли офсайд, но я знаю, что это такое. Вообще болеть за какую-то команду можно и не зная всех правил.

Например, смотреть фигурное катание, не разбираясь в нем: просто видеть, упал спортсмен или нет. Так и в футболе – забил или не забил. В принципе, этого уже может хватать.

– Вы бываете на играх Мир Российской премьер-лиги? Какую команду поддерживаете?

– В этом году футбольный клуб «Спартак» стал приглашать меня на свои матчи, и я с удовольствием соглашаюсь. Так постепенно начала окунаться в мир футбола.

Не могу назвать себя человеком, который сильно в нем разбирается. Просто прихожу, болею, мне нравится, – сказала Щербакова.