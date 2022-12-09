Щербакова о футболе: «Не смогу сразу определить, был ли офсайд, но знаю, что это такое. Болеть за какую-то команду можно и не зная всех правил»
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Анна Щербакова в интервью журналу Hello! рассказала, как относится к футболу.
– Иногда вы выбираетесь на футбол. Когда вы начали интересоваться этим видом спорта?
– Первый раз я попала на матч в 2018 году во время чемпионата мира. Я очень удачно заглянула на игру Россия – Испания – когда наши футболисты выиграли в серии пенальти.
Зарядилась эмоциями на долгое время, были очень приятные впечатления.
– А вы знаете, что такое офсайд?
– Конечно, во время игры так сразу определить не смогу, был ли офсайд, но я знаю, что это такое. Вообще болеть за какую-то команду можно и не зная всех правил.
Например, смотреть фигурное катание, не разбираясь в нем: просто видеть, упал спортсмен или нет. Так и в футболе – забил или не забил. В принципе, этого уже может хватать.
– Вы бываете на играх Мир Российской премьер-лиги? Какую команду поддерживаете?
– В этом году футбольный клуб «Спартак» стал приглашать меня на свои матчи, и я с удовольствием соглашаюсь. Так постепенно начала окунаться в мир футбола.
Не могу назвать себя человеком, который сильно в нем разбирается. Просто прихожу, болею, мне нравится, – сказала Щербакова.
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