Медведева о документальном фильме про себя: «Это откровенный рассказ о том, что со мной происходило в жизни. У меня не стоит цели кого-то и чему-то научить»

Двукратная чемпионка мира рассказала, как проходили съемки документального фильма о ней.

— Про вас сняли документальный фильм «Медведева против Медведевой». Как проходили съемки? Тяжело ли было переживать определенные события в жизни под наблюдением съемочной группы?

— Фильм снимается с 2019 года. Снимали долго, очень кропотливо, съемки начались еще в Канаде, в Торонто. Туда приезжала съемочная группа, потом съемки продолжились в Москве, частично возобновлялись, потом прекращались, потом снова возобновились. «Красный Квадрат» потратил немало времени, чтобы сделать этот проект. Как только начался «Ледниковый период», съемки опять возобновились.

Мне кажется, что съемочная бригада была в курсе всех перипетий моей жизни. Они присутствовали со мной практически везде — на каждой тренировке, на каждой съемке, на каждом мероприятии, которое мне по работе нужно было посещать, на съемках. Мы также много снимали дома.

Мне пришлось много чего вспоминать, вытащить из себя некоторые эмоциональные вещи. Сейчас ведется монтаж, и я самого фильма еще не видела, поэтому не могу сказать, что он из себя будет представлять в плане сюжетной линии, как это будет выставлено — драматургия или еще что-то, на что сделают акцент. Поживем – увидим.

— Чему ваша история, рассказанная в документальном фильме, может научить зрителей?

— Знаете, наверное, документальный фильм не призван кого-либо чему-то учить. Это просто рассказ, это откровенный рассказ о том, что со мной происходило в жизни, как я все это чувствовала и переживала. Много новых фактов.

Я не думаю, что для кого-то это станет каким-то пособием по жизни. Это просто моя честно рассказанная история. А если кто-то какие-то выводы для себя сделает, то, это будет только его выводы. У меня не стоит цели кого-то и чему-то научить, – сказала Медведева.