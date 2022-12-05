Евгения Медведева: «У Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем биатлон»

Двукратная чемпионка мира заявила, что Дмитрий Губерниев мог бы прокомментировать фигурное катание не хуже, чем биатлон.

– Одна из ваших сфер деятельности – комментирование. Недавно Дмитрий Губерниев сказал, что когда-нибудь настанет день и он прокомментирует фигурное катание с вами, и , и это будут The Beatles фигурного катания. Как вам такая идея?

– Дима Губерниев любит много чего предложить и сказать. У нас сложилось очень комфортное трио: я, Леша Ягудин и Саша Гришин. Мы уже сработались, и вроде не слышала о пополнениях на комментаторских позициях.

Но я думаю, что у Димы Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем тот же самый биатлон, – сказала Медведева.

Дмитрий Губерниев: «Наступит день, когда я прокомментирую фигурное катание. Мы это сделаем вчетвером с Медведевой, Загитовой и Щербаковой»