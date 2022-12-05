Евгения Медведева: «У Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем биатлон»

Теги Алексей Ягудин телевидение Дмитрий Губерниев Евгения Медведева Александр Гришин Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что Дмитрий Губерниев мог бы прокомментировать фигурное катание не хуже, чем биатлон.

– Одна из ваших сфер деятельности – комментирование. Недавно Дмитрий Губерниев сказал, что когда-нибудь настанет день и он прокомментирует фигурное катание с вами, Анной Щербаковой и Алиной Загитовой, и это будут The Beatles фигурного катания. Как вам такая идея?

– Дима Губерниев любит много чего предложить и сказать. У нас сложилось очень комфортное трио: я, Леша Ягудин и Саша Гришин. Мы уже сработались, и вроде не слышала о пополнениях на комментаторских позициях.

Но я думаю, что у Димы Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем тот же самый биатлон, – сказала Медведева.

Дмитрий Губерниев: «Наступит день, когда я прокомментирую фигурное катание. Мы это сделаем вчетвером с Медведевой, Загитовой и Щербаковой»

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