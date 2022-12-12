Тарасова о распаде дуэта Морозов – Нарижный: «Думаю, причиной стал отец Аннабель – Николай Морозов»

Теги Татьяна Тарасова Николай Морозов сборная России танцы на льду Аннабель Морозов Девид Нарижный Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о распаде российского танцевального дуэта Аннабель МорозовДевид Нарижный.

«Верю, что Девид найдет партнершу. Мы все вместе ему найдем партнершу, самую замечательную и прекрасную.

Думаю, причиной распада пары стал отец Аннабель – Николай Морозов. А пара Морозовой и Нарижного мне нравилась, но ничего, будет другая девочка, еще лучше», – сказала Тарасова.

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