Тарасова о распаде дуэта Морозов – Нарижный: «Думаю, причиной стал отец Аннабель – Николай Морозов»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о распаде российского танцевального дуэта Аннабель Морозов – Девид Нарижный.
«Верю, что Девид найдет партнершу. Мы все вместе ему найдем партнершу, самую замечательную и прекрасную.
Думаю, причиной распада пары стал отец Аннабель – Николай Морозов. А пара Морозовой и Нарижного мне нравилась, но ничего, будет другая девочка, еще лучше», – сказала Тарасова.
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