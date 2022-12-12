Нарижный о поиске новой партнерши: «Сейчас работаю самостоятельно над всем, чем можно. Возможно, в межсезонье появятся какие-то варианты»

Российский фигурист рассказал о тренировках после распада танцевального дуэта с .

– Сейчас я работаю самостоятельно над всем, чем можно, и жду конца сезона. Возможно, в межсезонье и появятся какие-то варианты. Я всегда настраиваю себя, что все, что ни делается, к лучшему. И 24/7 я повторяю себе – все будет хорошо, просто надо пережить тот или иной момент и идти дальше.

– Назовите основные качества идеальной для вас партнерши.

– У меня нет стереотипов в этом отношении. Но, пожалуй, для меня основными факторами были бы умение работать, слушать и правильно воспринимать критику тренеров, собственная инициатива, способность идти на контакт, умение взаимодействовать и помогать друг другу. Тогда все будет отлично.

– Вы решили остаться в группе и . Почему?

– Это мои тренеры, я как занимался в этой группе, так и остался в ней. У нас хорошая обстановка на льду, и они всегда меня поддерживают. Бывают моменты, когда ты все переделал, а все еще заняты делом. Это непросто. Но когда рядом с тобой люди, которые тебя понимают, все видится несколько иначе.

– Сами вы не думали тренером стать?

– Нет, никогда. Это не мое. Я с трех лет на коньках, с шести – в танцах на льду. Я этим живу. Но если когда-нибудь и закончу с фигурным катанием, буду пробовать себя в других сферах. Мне всегда была интересна киноиндустрия, например. Когда-нибудь я точно это попробую, но не сейчас, – сказал Нарижный.