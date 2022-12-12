Артем Ковалев: «Я всем говорил, что в парное катание не перейду – скорее закончу, потому что и так со спиной проблемы»

Российский фигурист Артем Ковалев ответил на вопрос о возможном переходе в парное катание.

– Приходится ли корректировать технику из-за того, что ты еще растешь (cейчас рост Ковалева 190 см – Sports.ru)? Или сантиметром больше, сантиметром меньше – уже не так важно?

– Мы обычно корректируем ее в тот промежуток, когда заново идёт набор формы после отдыха. Александр Сергеевич визуально тоже отмечает, если я прибавил, и говорит – там чуть подольше, там потяни руку, делай чуть-чуть медленнее.

– Часто зовут в парное катание?

– Ни разу не звали. Я всем говорил, что в парное катание не перейду – скорее закончу, потому что и так со спиной проблемы. Тем более таскать девочку… Здесь ты отвечаешь за себя и за тренера, за двух человек, а там ты отвечаешь за трех – за себя, за тренера и за партнершу. Когда катаешься один, тебя и так трясет перед стартом, пытаешься себя как-то успокоить.

Очень всем советую испытать это ощущение, когда выходишь на арену, полную зрителей, затем уходишь и понимаешь, что тебе через несколько минут снова туда выходить и кататься одному – при этих всех трибунах. Незабываемое ощущение, – сказал Ковалев.