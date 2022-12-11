Артем Ковалев о четверном акселе Малинина: «Это феномен. Я пытался сделать его на льду, но разложился прилично»

Российский фигурист высказался о четверном акселе американца .

«Это феномен. Я пытался сделать его на льду, но разложился прилично.

По силам… После этого прыжка я больше ничего не делал. Я не знаю, как он это делает. Тройной аксель я учил два или три года, долбил его и не понимал, как сделать. А тут четверной.

Это не стоит того. Показать, сделать «вау» – да, классно. А исполнять на соревнованиях – он стоит всего на балл больше, чем четверной лутц, а сил забирает раз в сто больше.

Плюс если ты с него упадешь, ты получишь баллов шесть, а смысл? Если можно сделать тройной аксель и получить примерно десять», — сказал Ковалёв.