Морозов о распаде дуэта с Нарижным: «Девиду не нравилось в Америке. Уговаривала его улететь туда для подготовки к чемпионату России, но он был против»

Российская фигуристка , выступающая в танцах на льду, рассказала о причинах распада дуэта с .

– В середине февраля вы встали в пару с Девидом, за несколько месяцев тренировок приобрели статус одного из лучших российских танцевальных дуэтов, выиграли два этапа Гран-при России и... неожиданно решили расстаться. Можете хотя бы в общих чертах пояснить, что произошло?

– У меня не было желания расставаться, просто так сложились обстоятельства. Это, наверное, такая ситуация, в которой никто не виноват, но и оставаться вместе не получается.

– По словам Ирины Жук, под чьим руководством вы с партнером тренировались в Москве, причина разрыва в отказе Нарижного готовиться к чемпионату России в Америке, так как перед турниром осталось уже совсем немного времени.

– Не совсем так. Проблемы в паре у нас начались еще летом, когда мы три месяца тренировались во Флориде. Я видела, Девиду не очень там нравится. Он впервые уехал от родителей на такой долгий срок, поэтому эмоционально ему было тяжело.

Плюс начались проблемы с желудком – он не мог есть американскую еду. Я старалась помочь, готовила еду сама, но помогало это слабо.

Кончилось все это тем, что мы перестали даже куда-то выбираться, так как Девид не хотел выходить из дома. Перестал делиться проблемами, замкнулся.

Я надеялась, что ситуация изменится, когда мы вернемся в Москву, но этого не произошло. К тому же в Москве стало некомфортно тренироваться уже мне – тому были свои причины.

– Печально...

– Мы, в принципе, с самого начала понимали: могут быть сложности, поскольку я, находясь в Москве, точно так же скучаю по родителям, которые живут в США.

Мне не всегда было комфортно, особенно когда на протяжении двух лет приходилось жить в Новогорске на спортивной базе. Поэтому мы, собственно, и решили: будем тренироваться то в одной, то в другой стране.

Тем более еще до Игр в Пекине мой отец ( ), Алексей Горшков, у которого я каталась с Андреем Багиным, и с , у которых тренировался Девид, объединились в одну тренерскую бригаду. Это как бы подразумевало, что без внимания мы не останемся ни при каких условиях.

После этапа в Казани, который завершился 7 ноября, то есть больше чем за полтора месяца до начала чемпионата России, я уговаривала Девида улететь на две недели в Америку.

Считала, нам много чего нужно в программах поменять и подправить. То есть сделать все возможное, чтобы максимально хорошо подготовиться к чемпионату России.

Но он был против, несмотря на отсутствие каких-либо визовых и финансовых препятствий для этой поездки. Тогда я, собственно, и спросила его, как он представляет нашу с ним подготовку в следующем сезоне.

– И что он ответил?

– Сказал, что не хочет ничего менять, поскольку его все устраивает, а развиваться в спортивном плане можно и самостоятельно, не особо полагаясь на тренеров. Но я так не умею. Я не олимпийская чемпионка, не обладаю достаточным опытом для самостоятельной работы и тем более прогресса без посторонней помощи.

Могу, скажем, поменять в программе какую-то часть, но при этом у меня нет уверенности, что это получится лучше, чем у профессионального тренера. Мне постоянно нужен взгляд со стороны.

Естественно, хотела, чтобы у меня был партнер, с которым мы бы всегда поддерживали друг друга. И было больно убедиться в обратном, – сказала Морозов.