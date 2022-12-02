Попова о распаде дуэта Морозов – Нарижный: «Это серьезная потеря, ведь при создании этой пары развалились другие»

Бывшая фигуристка Бетина Попова считает серьезной потерей распад танцевального дуэта Аннабель Морозов – Девид Нарижный.

«Когда распадаются пары, это всегда очень плохо. Особенно в танцах на льду, потому что у нас сейчас не осталось топовых дуэтов.

Это серьезная потеря, ведь при создании этой пары развалились другие пары, вкатанные ребята потеряли своих партеров. Сейчас спортсменам придется заново проходить этот путь.

Кто станет фаворитом чемпионата России? Нужно смотреть на очной встрече. Танцы на льду – непредсказуемый вид. Сейчас у нас много молодых дуэтов, любой может занять эту нишу, – сказала Попова.

Морозов и Нарижный выступали вместе с начала текущего сезона. Предыдущим партнером Аннабель был Андрей Багин, а партнершей Девида была Елизавета Шанаева.

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