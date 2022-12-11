Энберт о словах Хендрикс про россиянок: «У нее пропало доверие, и наверняка это произошло со многими. В этом, конечно, большая боль»
Бронзовый призер ЧМ в парном катании отреагировал на слова бельгийской фигуристки Луны Хендрикс о российских фигуристках.
В интервью Sports.ru Хендрикс сказала о российских фигуристках: «После Олимпиады-2022 появились мысли: «А были бы они настолько сильнее остальных, если бы играли по правилам?»
«Эта ситуация (допинг‑дело Камилы Валиевой) не могла не сказаться на общей атмосфере. Спортсмен ассоциируется со страной, поэтому после таких инцидентов может пропасть доверие и к его соотечественникам.
У Луны Хендрикс пропало доверие, и наверняка это произошло со многими. А с кем‑то не произошло. В этом, конечно, большая боль. Мало того, что очень сильно пострадала Камила, пострадала репутация российского спорта.
Надеюсь, ситуация разрешится как можно быстрее в нашу пользу. Тогда такие высказывания станут неуместны и перестанут вносить смуту в мир фигурного катания.
Знаю, как все умирают на тренировках, чтобы выучить новый элемент, так что слышать такое неприятно. Но, опять же, этого стоило ожидать», — сказал Энберт.
Комментарии