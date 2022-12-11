Энберт о словах Хендрикс про россиянок: «У нее пропало доверие, и наверняка это произошло со многими. В этом, конечно, большая боль»

Бронзовый призер ЧМ в парном катании отреагировал на слова бельгийской фигуристки Луны Хендрикс о российских фигуристках.

В интервью Sports.ru Хендрикс сказала о российских фигуристках: «После Олимпиады-2022 появились мысли: «А были бы они настолько сильнее остальных, если бы играли по правилам?»

«Эта ситуация (допинг‑дело ) не могла не сказаться на общей атмосфере. Спортсмен ассоциируется со страной, поэтому после таких инцидентов может пропасть доверие и к его соотечественникам.

У пропало доверие, и наверняка это произошло со многими. А с кем‑то не произошло. В этом, конечно, большая боль. Мало того, что очень сильно пострадала Камила, пострадала репутация российского спорта.

Надеюсь, ситуация разрешится как можно быстрее в нашу пользу. Тогда такие высказывания станут неуместны и перестанут вносить смуту в мир фигурного катания.

Знаю, как все умирают на тренировках, чтобы выучить новый элемент, так что слышать такое неприятно. Но, опять же, этого стоило ожидать», — сказал Энберт.