Бойкова упала с четверного выброса в произвольной программе на Мемориале Панина
Александра Бойкова упала с четверного выброса в произвольной программе.
Бойкова и Дмитрий Козловский выступили на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
Остальные элементы в программе фигуристы исполнили чисто. Они получили за прокат 140,95 балла (74,27 за технику) и одержали на турнире победу с 219,47 баллами.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
