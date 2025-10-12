Бойкова упала с четверного выброса в произвольной программе на Мемориале Панина

Александра Бойкова упала с четверного выброса в произвольной программе.

Бойкова и Дмитрий Козловский выступили на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Остальные элементы в программе фигуристы исполнили чисто. Они получили за прокат 140,95 балла (74,27 за технику) и одержали на турнире победу с 219,47 баллами.