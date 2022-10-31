Артур Гачинский: «Малинин – уникальный. Вероятность того, что появится еще один такой ребенок, маленькая»

Бронзовый призер чемпионата мира 2011 года Артур Гачинский назвал уникальным американского фигуриста Илью Малинина.

«Он уникальный, он один. Вероятность того, что появится еще один такой уникальный ребенок, маленькая. Мечтать о появлении такого ученика? Надо работать, а там как получится.

Конечно, [важен] не только талант тренера. Спортсмен должен быть и талантлив, и должно быть трудолюбие, он должен фанатеть от этого спорта», – сказал Гачинский.

Ранее Малинин стал первым в истории, чисто исполнившим четверной аксель на официальных соревнованиях.

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов