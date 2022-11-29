Елена Вайцеховская: «В российском мужском одиночном катании на текущий момент есть один бесспорный лидер – это Семененко»

Журналист Елена Вайцеховская считает лидером мужского одиночного катания в России.

«Даже если пермский произвольный прокат Евгения Семененко останется лучшим в его карьере и этот личный рекорд никогда не будет фигуристом превзойден, сейчас подопечный Татьяны и получает то, что заслужил. А именно – первую строчку в мужском рейтинге.

Тягаться в сложности контента с такими соперниками, как и , – задача малоперспективная, но тот же Уно, например, на этапе в Канаде пошел ва-банк: заявил в произвольной программе пять четверных, худо-бедно справился с тремя, а на домашнем этапе в Саппоро исполнил четыре четверных прыжка и бабочку вместо флипа, в связи с чем базовая сложность программы упала до 80,03. «База» Евгения составила 85,10, причем фигурист ни на секунду не выпал из образа. А это всегда производит мощнейшее впечатление.

Сами соревнования превратились в театр одного актера, и это дополнительно подчеркнуло реальность: в российском мужском одиночном катании на текущий момент есть один бесспорный лидер – это Семененко. С чем прежде всего хочется поздравить не самого Мишина, а его жену Татьяну. Нынешний Женя – прежде всего ее заслуга», – написала Вайцеховская.