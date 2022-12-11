Лайшев о словах Хендрикс про россиянок: «Глупость и зависть. Все наши спортсмены чисты. Никакие допинги и лекарства не помогут, если нет дара Божьего»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова серебряного призера ЧМ-2022 бельгийки Луны Хендрикс о российских фигуристках.
Хендрикс в интервью Sports.ru сказала о россиянках: «После Олимпиады-2022 появились мысли: «А были бы они настолько сильнее остальных, если бы играли по правилам?»
«Это все глупость и зависть. Все наши спортсмены чисты, я в них верю. Они талантливые, выдающиеся и самые лучшие.
Надо работать, работать и работать. Спорт – это труд плюс талант. Никакие допинги, никакие лекарства не помогут, если у тебя нет дара Божьего.
Луне эти разговоры надо убрать и трудиться, трудиться и трудиться», – сказал Лайшев.
«Это зависть. Чемпионов определяет талант и трудолюбие. Бог посылает немного таланта, а все остальное реализуется через упорство и трудолюбие.
Если этого нет у человека, он начинает думать о допингах. Но никогда это никому не приносило пользы. Я хочу сказать всем молодым спортсменам: «Нет в этом смысла! Это обман!»
Все равно все идет от природы. Но, повторюсь, все равно все идет от трудолюбия. А вот эти разговоры Хендрикс – какая‑то тупая зависть.
В бессильной злобе нету человека. Вот так к нам сейчас настроены люди. А Россия – одна из самых талантливых стран во всех отраслях деятельности, будь то наука, культура и так далее.
Вот и в фигурном катании все определяется плеядой сильнейших – будь то питерская школа, школа Сибири, школа Москвы. Чемпионки же не только от Этери Тутберидзе исходят, они отовсюду великие! И Туктамышева, и Валиева, и Загитова, и Медведева», – цитирует Лайшева «Матч ТВ».
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