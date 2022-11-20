Худайбердиева и Базин с двумя падениями получили за произвольный танец на Гран-при России больше, чем на ЧР-2022 с чистым прокатом

и Егор Базин одержали победу в танцах на льду на этапе Гран-при России в Самаре.

Дуэт получил за произвольный танец 119,68 балла. Во время выступления партнер допустил два падения.

Баллы Худайбердиевой и Базина по итогам двух программ – 210,42.

На чемпионате России, где Худайбердиева и Базин стали третьими, они за чистый прокат произвольного танца получили 117,84 балла, их итоговая оценка составила 195,75.

На прошлом этапе Гран-при России, где у пары также было падение в произвольном танце, они получили за прокат 126,75 балла.

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