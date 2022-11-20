Бетина Попова: «У нас в танцах достаточно сильный провал. Кагановская – Ангелопол и Хавронина – Чиризано выглядят более уверенно, чем взрослые пары»

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Бывшая фигуристка, хореограф Бетина Попова считает, что в российских танцах на льду наблюдается провал.

Сегодня дуэт Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин одержал победу на этапе Гран-при России в Самаре. В произвольном танце партнер допустил два падения.

«Приходится говорить, что у нас в танцах достаточно сильный провал, нет явных лидеров. Пока наши молодые пары – Василиса [Кагановская] с Валерием [Ангелополом] и Ирина [Хавронина] с Дарио [Чиризано] – выглядят более уверенно, чем взрослые пары.

Когда приходишь в танцы, первое, что говорят, – в танцах не падают, для танцев падения и такое количество срывов – нонсенс, это следствие того, что пары не скатаны, у них недостаточно опыта, уверенности в себе. Это обычные ошибки, которые тренируются с умением выступать, собирать себя в кучу, но, конечно, в танцах очень пока грустная картина, особенно на этом этапе.

У Лизы с Егором уже второй этап падения, но в Сочи Егор Лизу удержал, а в произвольной Егор, видимо, решил сравнять счет падениям. Падение было прямо на дорожке шагов. Пока у нас самые сильные – более молодые ребята, их катание более мощное, интересное и завораживающее», – сказала Попова.

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