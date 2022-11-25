Боброва об оценках за ритм-танец Худайбердиевой и Базина: «Все классно, но это пока не на 90 баллов. Очнитесь, пожалуйста»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде оценила выступление в ритм-танце фигуристов и на этапе Гран-при в Самаре.

Дуэт получил 90,74 балла – это на 1,99 меньше мирового рекорда, который принадлежит французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

«Это было просто вау! Это реально было круто! Я на эту пару первый раз посмотрела совершенно по-другому. Я поймала себя на мысли, что вот это они отпахали между стартами!

Но, ребят, не на 90 баллов. У меня просто слов не было, когда я увидела эту оценку, честно. То есть мы их хвалим, говорим, как они прибавили. Как они выходили, а это очень важно, хозяевами этого льда. И я сразу подумала: сейчас что-то будет. Потом они поехали, я начала замечать Егора, потом заметила свои округленные глаза. Все классно. Но это пока не на 90 баллов. Очнитесь, пожалуйста», – сказала Боброва.

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