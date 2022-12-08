Олимпийская чемпионка Дюамель об интервью Левито Sports.ru: «Из этой статьи исходит много тревожных сигналов. Страшно»

Теги сборная Канады сборная США Меган Дюамель женское катание Изабо Левито Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель поделилась мнением об интервью американской фигуристки Изабо Левито Sports.ru.

В частности, Левито ответила на вопросы о России, об изучении русского языка, а также назвала потерей отстранение россиян от международных стартов.

«Из этой статьи исходит много тревожных сигналов. Страшно. Изабо кажется такой милой», – написала Дюамель в твиттере.

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