Олимпийская чемпионка Дюамель об интервью Левито Sports.ru: «Из этой статьи исходит много тревожных сигналов. Страшно»

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель поделилась мнением об интервью американской фигуристки Изабо Левито Sports.ru.

В частности, Левито ответила на вопросы о России, об изучении русского языка, а также назвала потерей отстранение россиян от международных стартов.

«Из этой статьи исходит много тревожных сигналов. Страшно. Изабо кажется такой милой», – написала Дюамель в твиттере.

«Знаю много слов по-русски: «лошади едят яблоки», «девочки едят яйца». Лучшая фигуристка США любит Россию