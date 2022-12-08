Олимпийская чемпионка Дюамель об интервью Левито Sports.ru: «Из этой статьи исходит много тревожных сигналов. Страшно»
Олимпийская чемпионка Меган Дюамель поделилась мнением об интервью американской фигуристки Изабо Левито Sports.ru.
В частности, Левито ответила на вопросы о России, об изучении русского языка, а также назвала потерей отстранение россиян от международных стартов.
«Из этой статьи исходит много тревожных сигналов. Страшно. Изабо кажется такой милой», – написала Дюамель в твиттере.
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