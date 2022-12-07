Тренер американки Левито об отстранении российских фигуристок: «Для нас это потеря. Прогресс останавливается, понимаете?»

Юлия Кузнецова, тренер американской фигуристки , высказалась об отстранении россиянок.

– Отстранение российских спортсменов вам с Изабо помогает или мешает?

– Для нас это потеря. Прогресс останавливается, понимаете? В этом году на этапах прыгают каскады 3-2 – да и мы, как видите, уже не форсируем ни тройной аксель, ни квады. В том сезоне мы очень упорно к ним шли, а сейчас понимаем, что можно работать и над другими аспектами. На юниорском чемпионате мира у Изабо лутц-риттбергер стоял во второй половине программы, а сейчас там лутц-тулуп. Потому что «нам хватает», понимаете?

Я этим, конечно, не очень довольна, но я должна играть по правилам, а правила сейчас такие. Поэтому для меня как для тренера это потеря – я люблю амбициозные цели.

А сейчас для нас главное – катание, скорость и презентация. Компоненты. Мы съездили на – и Изабо увидела, как каталась , как с публикой во время проката общается .

А русские девочки – вообще локомотив фигурного катания. Мы все равно за ними следим, смотрим их выступления, равняемся на них. Это мировые лидеры, как к этому ни относись, это правда. Мы за ними тянемся и не хотим от них отстать, – сказала Кузнецова.

«Знаю много слов по-русски: «лошади едят яблоки», «девочки едят яйца». Лучшая фигуристка США любит Россию