Golden Spin. Риццо, Пулкинен, Селевко, Боденштайн, Сирселли выступят с короткими программами
8 декабря в Загребе стартует турнир Golden Spin of Zagreb. Мужчины выступят с короткими программами.
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 13.00 по московскому времени
Первая разминка
4. Михаил Селевко (Эстония)
5. Марк Городницкий (Израиль)
Вторая разминка
7. Кори Сирселли (Канада)
8. Семен Данильянц (Армения)
9. Ноа Боденштайн (Швейцария)
10. Александр Селевко (Эстония)
Третья разминка
11. Камден Пулкинен (США)
13. Маттео Риццо (Италия)
14. Лев Винокур (Израиль)
15. Михаил Шайдоров (Казахстан)
Комментарии