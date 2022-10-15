Budapest Trophy. Наумов, Риццо, Селевко, Мемола, Франджипани и Самойлов выйдут на лед с произвольными программами

16 октября на турнире Budapest Trophy в Венгрии мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует американский фигурист Максим Наумов.

ISU Challenger

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 17:25 по московскому времени.

Первая разминка

1. Нурулла Сахака (Швейцария)

2. Ноа Боденштайн (Швейцария)

3. Михаил Рудковский (Украина)

4. Мозес Йожеф Берей (Венгрия)

5. Габриэль Фолькессон (Швеция)

6. Александр Власенко (Венгрия)

Вторая разминка

7. Икер Оярсабаль Альбас (Испания)

8. Грэм Ньюберри (Великобритания)

9. Максим Жарков (США)

10. Кай Ягода (Германия)

11. Владимир Самойлов (Польша)

12. Габриэле Франджипани (Италия)

Третья разминка

13. Александр Селевко (Эстония)

14. Лукас Бричги (Швейцария)

15. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)

16. Николай Мемола (Италия)

17. Маттео Риццо (Италия)

18. Максим Наумов (США)

После короткой программы

1. Максим Наумов (США) – 87,11

2. Маттео Риццо (Италия) – 83,13

3. Николай Мемола (Италия) – 78,78

4. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 74,58

5. Лукас Бричги (Швейцария) – 72,85

6. Александр Селевко (Эстония) – 71,50

7. Габриэле Франджипани (Италия) – 70,79

8. Владимир Самойлов (Польша) – 68,64

9. Кай Ягода (Германия) – 67,47

10. Максим Жарков (США) – 65,03

Расписание Budapest Trophy. Там выступают Риццо, Мемола, Паганини, Шотт, Лажуа и Лага