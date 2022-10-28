Гран-при Канады. Уно, Мессинг, Риццо, Васильев, Пулкинен, Селевко выступят с короткими программами
29 октября на Гран-при Канады по фигурному катанию мужчины представят короткие программы.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Гран-при Канады (Skate Canada)
Миссисога, Канада
Мужчины
Короткая программа
Начало – 3.10 по московскому времени (29 октября)
Первая разминка
1. Конрад Орзел (Канада)
2. Стивен Гоголев (Канада)
3. Александр Селевко (Эстония)
4. Као Миура (Япония)
5. Джимми Ма (США)
Вторая разминка
6. Лукас Бричги (Швейцария)
7. Камден Пулкинен (США)
8. Денис Васильев (Латвия)
9. Маттео Риццо (Италия)
10. Киган Мессинг (Канада)
11. Шома Уно (Япония)
Расписание второго этапа Гран-при Skate Canada: там выступят Уно, Кихира, Ю Ен, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
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