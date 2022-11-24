Гран-при Финляндии. Михара, Хендрикс, Кихира, Теннелл, Губанова выйдут на лед с короткими программами
25 ноября в финском Эспоо стартует заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. Женщины выступят с короткими программами.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
Гран-при Финляндии
Эспоо, Финляндия
Женщины, короткая программа
Начало – 15.54 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатр Okko.
Первая разминка
1. Брэди Теннелл (США)
2. Линнеа Цедер (Финляндия)
3. Йенни Сааринен (Финляндия)
4. Янна Юркинен (Финляндия)
5. Рика Кихира (Япония)
6. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)
Вторая разминка
7. Мана Кавабе (Япония)
8. Линдси Торнгрен (США)
9. Анастасия Губанова (Грузия)
10. Маделин Скизас (Канада)
11. Маи Михара (Япония)
12. Луна Хендрикс (Бельгия)
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