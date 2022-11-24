Гран-при Финляндии. Михара, Хендрикс, Кихира, Теннелл, Губанова выйдут на лед с короткими программами

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25 ноября в финском Эспоо стартует заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. Женщины выступят с короткими программами. 

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

Гран-при Финляндии

Эспоо, Финляндия

Женщины, короткая программа

Начало – 15.54 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатр Okko.

Первая разминка

1. Брэди Теннелл (США)

2. Линнеа Цедер (Финляндия)

3. Йенни Сааринен (Финляндия)

4. Янна Юркинен (Финляндия) 

5. Рика Кихира (Япония)

6. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

Вторая разминка

7. Мана Кавабе (Япония) 

8. Линдси Торнгрен (США) 

9. Анастасия Губанова (Грузия) 

10. Маделин Скизас (Канада) 

11. Маи Михара (Япония) 

12. Луна Хендрикс (Бельгия) 

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