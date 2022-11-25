Гран-при Финляндии. Хендрикс, Михара, Кавабе, Кихира, Губанова выйдут на лед с произвольными программами

26 ноября на этапе Гран-при по фигурному катанию в финском Эспоо женщины покажут произвольные программы. После короткой лидирует бельгийка .

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

Гран-при Финляндии

Эспоо, Финляндия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15:21 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Первая разминка

1. Янна Юркинен (Финляндия)

2. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

3. Линнеа Цедер (Финляндия)

4. (Грузия)

5. Йенни Сааринен (Финляндия)

6. (США)

Вторая разминка

7. Рика Кихира (Япония)

8. Маделин Скизас (Канада)

9. Линдси Торнгрен (США)

10. Мана Кавабе (Япония)

11. Маи Михара (Япония)

12. Луна Хендрикс (Бельгия)

Положение после короткой программы

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 74,88

2. (Япония) – 73,58

3. Мана Кавабе (Япония) – 67,03

4. Линдси Торнгрен (США) – 65,75

5. Маделин Скизас (Канада) – 65,19

6. (Япония) – 64,07

7. Брэди Теннелл (США) – 60,64

8. Йенни Сааринен (Финляндия) – 59,69

9. Анастасия Губанова (Грузия) – 56,03

10. Линнеа Цедер (Финляндия) – 55,63

11. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 49,27

12. Янна Юркинен (Финляндия) – 42,89

Расписание шестого этапа Гран-при в Финляндии: там выступят Хендрикс, Кихира, Малинин, Губанова и Квителашвили