Тренер академии Плющенко Алексеев о Муравьевой: «Потенциал прыжков у Сони колоссальный. Я вижу у нее четверные лутц и флип»

Тренер академии Евгения Плющенко Сергей Алексеев высказался о потенциале фигуристки .

– В одиночном катании вы работаете в частности с одной из самых сильных фигуристок этого сезона Софьей Муравьевой. Насколько велик ее потенциал в этом сезоне, учитывая скомканную из-за проблем со здоровьем подготовку?

– Ее сила в любви к фигурному катанию. Именно как катальщицы. Не могу сказать, что она больше любит прыжки или скольжение. Она все любит. Прыжки можно изучить, можно работать над ними долго, и все равно что-то из этого получится. А вот научить любви к выступлениям, к презентации своих программ нельзя. И эта любовь очень дорогого стоит.

Кто-то любит четверные прыжки, невероятно сложные элементы, зрителей это захватывает. А эта девочка наслаждается тем, что она парит надо льдом, причем неважно, про что конкретно мы говорим – про прыжки, скольжение, спирали, вращения. Ей дано владеть коньком.

Ее талант, на мой взгляд, почти безграничен. И потенциал, соответственно, очень велик. Если чисто в технику углубиться, то у нее очень легкий, красивый, размашистый прыжок. И если говорить конкретно по технике, то мое мнение – у нее огромный потенциал во всех прыжках. И во всех четверных.

– Прямо во всех?

– Да, именно во всех.

– В том числе четверные лутц и флип?

– Да, в том числе и они. Не могу предсказать, как получится на практике, но потенциал прыжков у Сони колоссальный. Я вижу у нее четверные лутц и флип. Они есть – просто нужно Соню к ним подвести. Даже с учетом активного роста, который у нее сейчас идет.

Проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, кроются в открытой фазе роста. Думаю, многие заметили, что Соня сильно изменилась даже по сравнению с прошлым сезоном. Она выросла, стала более женственной, взрослой. Она уже не девочка-юниорка, а девушка.

Конечно, это добавляет определенных сложностей, в том числе и ментальных. Мальчиков это, как мне кажется, должно обходить чуть легче, чем девочек, потому что организмы другие, механика иная. Да и воспринимают свое тело мальчики иначе. Эмоционально девочкам не так просто принять, что они меняются. Как по мне, мужчины и в жизни к себе относятся легче.

Мужчинам кажется, что у них всегда все впереди, особенно в фигурном катании. В женском одиночном у нас сейчас такая высокая планка, заданная Сашей Трусовой, Аней Щербаковой, ... Никто в мире не делает того, на что способны наши спортсменки. Именно наши девушки показали, что четверные – это не просто реально, это можно ставить на поток.

И теперь у нас даже юниорки исполняют квады – , , София Титова. Если посмотреть на наши этапы Гран-при, то там не только от топовых девочек можно увидеть ультра-си, но и от тех, кто борется за другие места. Все к этому стремятся, – сказал Алексеев.

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