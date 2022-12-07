Кацалапов о ЧМ-2022: «Здесь все трезвые вокруг, все спокойные, может быть, кому-то даже скучно из-за этого»

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в танцах на льду и поделились впечатлениями от атмосферы на чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Синицина и Кацалапов выступают в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в фан-зоне ЧМ.

«Это восточная страна, и правила, связанные с алкоголем, жесткие. Здесь все трезвые вокруг, все спокойные, может быть, кому-то даже скучно из-за этого.

Все гостеприимные, много волонтеров, которые помогают, если нужно пройти куда-то. Все говорят по-английски, всегда всё ясно и понятно», – сказал Кацалапов.

Синициной запомнилось в Катаре «чистейшее новейшее метро, на котором можно доехать до любого стадиона».

«Мы посетили матч Бразилия – Камерун, ходили на матч между сборными Англии и Сенегала, а также на последний перед перерывом матч между Швейцарией и Португалией.

Очень счастливы, что есть возможность совместить работу и посетить матчи. Это большое удовольствие, хотя у нас не так много свободного времени с учетом участия в шоу, до которого нельзя расслабляться и где-то гулять, находиться долго под солнцем», – отметили фигуристы.

«Естественно, необычно выступать в жаркой стране. Причем это не профессиональная ледовая площадка, а такой, можно сказать, шатер. Температура дает о себе знать, потому что лед у нас тает, особенно, когда мы начинаем кататься и раскатывать еще больше температуру, лед от этого становится более рыхлый», – добавил Кацалапов.