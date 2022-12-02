Бетина Попова: «Дэвис и Смолкин – сильные фигуристы и в очной встрече в прошлом сезоне обыгрывали все наши дуэты, которые катаются сейчас»

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Бывшая российская фигуристка Бетина Попова оценила уровень танцевального дуэта Диана ДэвисГлеб Смолкин.

«Диана и Глеб – хорошие, сильные фигуристы и в очной встрече в прошлом сезоне обыгрывали все дуэты, которые катаются сейчас, даже учитывая, что многие из них изменили свои составы. К сожалению, в плюс новым парам это пока что не сработало, еще никто не успел скататься до достаточно уверенного уровня.

Поэтому неудивительно, что о Глебе с Дианой говорят как о наших лидерах. Но можно отметить, что лидерами можно считать и Вику Синицину с Никитой Кацалаповым и Ваню Букина с Сашей Степановой, которые все же не объявляли об окончании карьеры и также просто не участвуют в турнирах», – сказала Попова.

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