Максим Траньков: «На чемпионате России мы сможем оценить, кто как готовился. На чемпионат по прыжкам ориентироваться не стоит»

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в Красноярске 20-25 декабря.

Ранее в Санкт‑Петербурге завершился чемпионат страны по прыжкам. В личных соревнованиях победили Камила Валиева и Григорий Федоров, в командных – фигуристы Евгения Плющенко.

«Думаю, что все как раз набирают форму к чемпионату России. Там мы и сможем оценить, кто как готовился, правильная или неправильная была выбрана стратегия на сезон. В конце концов, это самый главный старт.

На чемпионат России по прыжкам, думаю, ориентироваться не стоит. Там, например, выиграл Григорий Федоров – он вообще юниор. Это не целостная программа, а просто конкретные элементы, математика.

Абсолютно отдельный турнир со своими вводными, который незачем приравнивать к другим соревнованиям», – сказал Траньков.

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