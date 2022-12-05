Кондратюк о чемпионате России по прыжкам: «Если бы участвовал, заявил бы четверные лутц и сальхов»

Российский фигурист рассказал, какие прыжки заявил бы на чемпионат России по прыжкам, если бы участвовал в нем.

Фигурист пропустил турнир по состоянию здоровья – недавно он проходил реабилитацию из-за травмы спины.

«Скорее всего, четверные лутц и сальхов. Лутц – с тем, чтобы набрать максимально возможное количество баллов, а сальхов – ради стабильности.

И обязательно попытался бы сделать тот самый каскад, который принес победу в прыжковом турнире в Саранске: из двух четверных сальховов через ойлер», – сказал Кондратюк.

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