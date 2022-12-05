Вайцеховская о ЧР по прыжкам: «Не могу отделаться от ощущения диссонанса между потрясающим спортивным уровнем турнира и его шоу-сопровождением»

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Журналист Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от чемпионата России по прыжкам, который прошел в Санкт-Петербурге.

«При том, что прыжковый чемпионат – это реально лучшее, что случалось с нашей фигуркой за много последних месяцев, до сих пор не могу отделаться от ощущения диссонанса между совершенно потрясающим спортивным уровнем турнира и его шоу-сопровождением.

Поняла, как мне кажется, причину. Она, на мой взгляд, в том, что приглашенные на мероприятие в качестве ведущих представители российского шоу-бизнеса привыкли сами выступать в роли людей, вокруг которых годами вертится их маленький телевизионный мир.

В том мире были вполне уместны шуточки, типа «Кто не крикнет «Вау!», тот вонючка», или «У меня чуть бутерброд с колбасой из рук не выпал». А вот в элитном спортивном антураже они резали ухо, воспринимались, как некоторое дурновкусие. Особенно, когда все это читается по бумажке.

Но главное – люди, привыкшие сами находиться в центре внимания и постоянно ощущать собственную профессиональную значимость, внезапно оказались на вторых ролях. На «подтанцовке» у реальных звезд мирового класса. И предсказуемо не выдержали сравнения. Они не стали хуже или менее профессиональными по своим меркам, но – не выдержали.

Собственно, как раз умение соответствовать своим героям в свое время сделало главным комментатором страны Дмитрия Губерниева. Уметь блистательно подать чужое достижение, но вести при этом свою собственную сольную партию шоумена на столь же высоком уровне – великое искусство. Ничуть не менее простое, чем выйти на лед и выполнить каскад из четверных прыжков», – написала Вайцеховская.

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